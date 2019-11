Inbreker druipt af zonder buit Els Dalemans

07 november 2019

Onbekenden hebben geprobeerd om in te breken in een woning in de Bormstraat in Willebroek. Bij deze poging beschadigden de inbrekers de deur van het huis, maar ze geraakten het pand niet in en dropen af zonder buit.