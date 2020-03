Inbraakpogingen in woning Tim Van Der Zeypen

16 maart 2020

Zowel in de Glooistraat als in de Houtberg hebben dieven geprobeerd om in te breken in een woning. Dat gebeurde telkens via een raam aan de achterkant van de woning. De woningen werden niet binnengedrongen. De politie van Mechelen-Willebroek is met een onderzoek gestart.