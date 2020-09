Inbraak in garagebox Tim Van Der Zeypen

25 september 2020

09u45

Dieven hebben in het Schuttershof geprobeerd om in te breken in een garagebox. De daders beschadigden daarbij de garagepoort. Eens binnen werd de garagebox doorzocht. Volgens de lokale politiezone Mechelen-Willebroek werd er niets gestolen.