Inbraak in de Begoniastraat TVDZM

07 december 2019

18u20 0

Dieven hebben in de Begoniastraat ingebroken in een woning. De daders geraakten binnen langs de achterkant. Er werd een deur geforceerd en de woning werd vervolgens volledig doorzocht. Of er ook een buit werd gemaakt, is nog niet bekend. Dit moet nog door de eigenaars worden nagegaan.