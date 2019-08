Inbraak in bestelwagen TVDZM

22 augustus 2019

08u45

Dieven hebben op de Scheldelaan ingebroken in een bestelwagen. Deze stond geparkeerd langs de openbare weg. Om in de bestelwagen te geraken, werd de deur van het voertuig geforceerd. Of er ook buit werd gemaakt, is nog niet duidelijk.