IGEMO bevraagt inwoners over erfgoed via oude postkaarten Antoon Verbeeck

21 december 2019

10u49 0

Intercommunale IGEMO is via oude postkaarten een bevraging rond cultureel erfgoed gestart. Tot eind januari kan je bij verschillende handelaars in Puurs-Sint-Amands, Bornem, Willebroek en Sint-Katelijne-Waver oude postkaarten terugvinden. Inwoners kunnen op de postkaarten invullen welke tradities en verhalen hun gemeente typeert. “Op de postkaarten wordt gevraagd welk stukje verleden mee genomen moet worden naar de toekomst. Wat moet er blijven bestaan? Een jaarlijkse stoet, kunstcollectie of legende kunnen hier enkele voorbeelden van zijn. De postkaart kan meteen ingevuld worden en gedeponeerd in de verzameldoos. Op elke postkaart vind je een QR-code om de bevraging ook online in te vullen”, klinkt het. De bevraging kadert binnen de oprichting van een erfgoedcel, die zich zal bezig houden met het inventariseren, bewaren en communiceren van immaterieel erfgoed van een gemeente.