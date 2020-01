Humanistisch Verbond Willebroek schenkt 500 euro aan Amnesty International Els Dalemans

23 januari 2020

19u11 0 Willebroek De Willebroekse afdeling van het Humanistisch Verbond schenkt een cheque van 500 euro aan Amnesty International.

“We schenken heel graag de opbrengst weg van onze Lichtjeswandeling, die we op 15 december doorheen de Kanaalgemeente organiseerden. Dat geld vermeerderden we met de inkomsten van ons kraampje tijdens de kerstmarkt in Willebroek. Tot slot rondden we het bedrag naar boven af met een aanvulling uit de kas van Vrijzinnig Willebroek”, zegt secretaris Vera Van Epperzeel.

“We overhandigden de cheque aan Leen en Annemie van de Willebroekse afdeling van Amnesty International, zij waren ons en iedereen die een bijdrage leverden enorm dankbaar. Meteen wezen ze ook op de gedeelde waarden van Vrijzinnig Willebroek en Amnesty International, zoals inzet voor vrijheid van meningsuiting en mensenrechten.”