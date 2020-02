Hulpdiensten moeten uitrukken voor brand in inkomhal van flatgebouw TVDZM

13 februari 2020

18u50 0 Willebroek De hulpdiensten zijn donderdagavond moeten uitrukken naar het Oude Sasplein in Willebroek. Aan de inkomhal van een flatgebouw was er een brand ontstaan.

De brand werd opgemerkt omstreeks 16.30 uur. Het vuur woedde hevig bij aankomst van de hulpdiensten en ging ook gepaard met een felle rookontwikkeling. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt.

In de inkomhal was er voornamelijk brandschade. In de appartementen was er dan weer rookschade. De brandweer moest er ventileren. De flats werden niet onbewoonbaar verklaard. Bij de brand raakte een persoon bevangen door de rook, die kreeg zuurstof toegediend.

Hoe de brand ontstond, is nog niet bekend. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.