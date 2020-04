Huisarts en lokaal politicus Herman Moeremans is overleden Els Dalemans

10 april 2020

16u24 0 Willebroek Huisarts en lokaal politicus Herman Moeremans is woensdag overleden. De Willebroekenaar was al een hele tijd ziek en werd amper 61 jaar oud. “Herman was een bijzonder man, heel intelligent en integer. Onze afdeling is in rouw”, zegt voorzitter van N-VA Willebroek Filip Mertens.

Herman Moeremans was huisarts, echtgenoot en vader van vijf zonen en al jaren politiek actief. Hij was ondervoorzitter, oud-gemeenteraadslid en oud-fractieleider van N-VA Willebroek.

“Herman en ik gaan héél wat jaren terug, we leerden elkaar kennen in de tijd van de Volksunie in de jaren ‘90”, zegt burgemeester van Willebroek Eddy Bevers (N-VA). “Herman was een enorm gedreven man, maar tegelijk ook erg tactvol. Hij kon als geen ander mensen verbinden. Op momenten als deze voelen we hoe zwaar die coronamaatregelen zijn, want we zouden de familie van Herman nu zo graag persoonlijk kunnen steunen. We moeten ons op dit moment echter behelpen met kaartjes en bloemen, en dat valt iedereen zwaar.”

“Onze afdeling is in rouw, want we verliezen een aimabel en integer man”, vult voorzitter Filip Mertens aan. “Herman kwam graag onder de mensen, en bleef ondanks zijn ziekte ook de laatste jaren enorm actief binnen onze afdeling en verschillende werkgroepen. Hij was de trotse vader van vijf zonen en ook binnen onze partij was hij een beetje de vaderfiguur. We willen hem graag, eens deze crisis achter de rug is, samen herdenken en Herman het afscheid geven dat hij verdient.”