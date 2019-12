Hevige woningbrand vernielt woning TVDZM

04 december 2019

09u30 10 Willebroek In de Peeterstraat in Tisselt (Willebroek) woedt er momenteel een zware woningbrand. Die gaat gepaard met een hevige rookontwikkeling. De woning raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden.

De brand werd vanochtend opgemerkt door buurtbewoners. Op dat moment sloegen de vlammen al uit het dak. Hulpdiensten werden erbij gehaald. De brandweer begon te blussen maar krijgt de brand moeilijk onder controle. “Omdat de brand onder het dak woedt”, klinkt het bij de hulpdiensten.

De brandweer is momenteel nog steeds aan het blussen. De woning is zwaar beschadigd. Door de brand stortte ook al een deel van het dak in. De bewoner was op het moment van de brand niet aanwezig. Hij raakte dus ook niet gewond.

De brand gaat ook gepaard met een hevige rookontwikkeling. Die is al van mijlenver te zien. De politie van Mechelen-Willebroek raadt buurtbewoners daarom aan om ramen en deuren gesloten te houden.