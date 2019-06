Hardleerse bestuurder (19) verliest auto na talloze pv’s: “Onverbeterlijk gedrag vereist harde aanpak” Tim Van der Zeypen

15u00 0 Willebroek Willebroeks burgemeester Eddy Bevers (N-VA) heeft de wagen van een 19-jarige uit Leest in beslag genomen. De tiener had nog maar tien maanden zijn rijbewijs maar hij terroriseerde de gemeente en zijn inwoners door een hele reeks verkeersovertredingen. “Van overdreven snelheid tot foutparkeren en onverantwoord rijgedrag”, aldus de lokale politie.

De tiener uit Leest werd de afgelopen maanden verschillende keren aan de kant gezet door de politie en ontving in die tien maanden al verschillende proces-verbalen voor een hele reeks verkeersinbreuken. “Zo werd hij zowel in de bebouwde kom, als op de gewest- en autosnelwegen betrapt op overdreven snelheid, maakte hij enkele parkeerovertredingen, droeg hij zijn veiligheidsgordel niet en bracht hij met zijn onverantwoord rijgedrag fietsers en voetgangers in gevaar”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

In april 2019 werd de jongeman aangesproken door de verkeerspolitie van Mechelen-Willebroek, die hem uitdrukkelijk vroeg zijn rijstijl aan te passen. “Er werd toen al aangegeven dat wanneer hij dit in de toekomst niet zou doen, zijn voertuig in beslag zou worden genomen”, gaat Van de Sande verder. “De jonge bestuurder beloofde verbetering maar het tegendeel was echter waar. Zijn attitude bleef ongewijzigd.”

ANPR-hit

De nummerplaat van het voertuig van de 19-jarige werd mee opgenomen in het ANPR-netwerk van de politie. Vorige week woensdag kreeg de politie ‘een hit’ binnen via een van de ANRP-camera’s in de gemeente. “Korte tijd later werd hij tegengehouden door een patrouilleploeg van de politie en werd de wagen in opdracht van de burgmeester ter plaatse in beslag genomen”, klikt het nog.

Hiermee treedt de burgmeester uit Willebroek in de voetsporen van zijn collega burgemeester Bart Somers (Open Vld) in Mechelen. Die nam vorige zomer nog twee auto’s in beslag van hardleerse verkeersovertreders.

“Aan de ketting”

“Onverbeterlijk gedrag vraagt om een harde aanpak”, reageert burgemeester Bevers. “De jonge bestuurder terroriseert met zijn voertuig onze gemeente en haar inwoners, maar ook daarbuiten lapt hij de verkeersregels aan zijn laars. Dan neem ik als burgemeester mijn verantwoordelijkheid en leg dat ‘wapen’ letterlijk aan de ketting.”

De Willebroekse burgemeester aarzelde naar eigen zeggen geen moment om over te gaan tot de inbeslagname: “Een chauffeur die zonder plichtsbesef achter het stuur van een wagen kruipt en met de regelmaat van de klok flagrant de regels aan zijn laars lapt moet krachtdadig aangepakt worden.”

De wagen kan maximum zes maanden lang in beslag worden gehouden.