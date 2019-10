Hans viert zijn 35ste verjaardag met een unieke expo: “Dit wordt één groot feest”

Els Dalemans

23 oktober 2019

15u04 0 Willebroek Hans Cortebeeck viert zijn 35ste verjaardag op een bijzondere manier. De kunstenaar met een beperking uit Heffen (Mechelen) organiseert immers zijn eerste tentoonstelling in de gebouwen van Plazarama in Willebroek. “Hans heeft een heel eigenzinnige kijk op de dingen, een aparte techniek en een bijzonder inzicht. Zijn werk toont ons hoe hij de wereld ziet, en dat is dikwijls heel verrassend”, zegt vader Guy Cortebeeck.

“Hans wordt op 25 oktober 35 jaar oud, en al 35 jaar vechten wij als ouders voor meer inclusie. Personen met een beperking verdienen evengoed hun plaats in onze samenleving, toch blijven de vooroordelen groot en de muren hoog. Daarom besloten wij, naar aanleiding van deze bijzondere verjaardag van onze zoon, uit te pakken met zijn kunnen. Hans is wielrenner, hij zingt in een koor, én hij is al jaren actief als kunstenaar.”

Sjarabang en Borgerstein

“Als kind al was Hans vaak aan het tekenen en kleuren. Omdat we merkten dat onze zoon talent heeft, contacteerden we de Mechelse vzw Sjarabang. In dat inclusief creatief atelier kunnen mensen met en zonder beperkingen terecht om creatief bezig te zijn. Hans kwam met werken naar huis waarvan we onder de indruk waren. Ook in het kunstatelier ‘Studio Borgerstein’ in Sint-Katelijne-Waver maakt Hans de mooiste dingen. Het is ondertussen zelfs zijn manier geworden om zich te uiten.”

De wereld rond

“Daarop contacteerden we de professionele kunstenaar Johan Van den broeck. Hij leerde Hans de knepen van het vak. De laatste jaren volgt Hans les bij de internationale kunstschilder Charmaine Lenisa, zij inspireert Hans weer om nog creatiever om te gaan met kleuren en vormen. Wijzelf prikkelen Hans door samen met hem de wereld rond te reizen, en samen zo veel mogelijk internationale kunsttentoonstellingen te bezoeken. We trokken door Afrika, Brazilië en meer, met een rugzak aan ervaringen en indrukken waar Hans nu uit put.”

Dieren in polyester

“Hans stelt in Willebroek een vijftigtal kunstwerken tentoon, op doek en ingekaderd, zowel concreet als abstract werk. Voor zijn giraf liet Hans zich inspireren door zijn eigen Belgische titel wielrennen op de Special Olympics. De kleine mus draagt de kleuren van een Braziliaanse ara, inspiratie die hij opdeed op zijn reis doorheen Brazilië. Voor de olifant met zebrastrepen was onze grote reis door Zuid-Afrika de inspirator. Naast schilderijen toont Hans in zijn expo ook acht grote beelden van dieren in polyester, origineel beschilderd vanuit zijn eigen ervaringen.”

Zelfportret

“Hans zal tijdens deze tentoonstelling ook zelf aanwezig zijn op zaterdag-, zondag- en maandagnamiddag. Onder begeleiding van Charmaine zal hij er ter plaatse een zelfportret schilderen. Wij hebben speciaal voor Hans zo veel mogelijk mensen uit alle fasen van zijn leven uitgenodigd, die hem in de loop van zijn bijzondere verjaardagsweek komen bezoeken. Zo wordt deze expo voor Hans hopelijk één groot feest.”

De tentoonstelling is vrij toegankelijk tijdens de kantooruren van Plazarama, Overwinningsstraat 133 in Willebroek, van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 3 november 2019.