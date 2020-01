Hacking Willebroek: rampenplan even afgekondigd, maar gemeente hoopt morgen weer deels operationeel te zijn Wannes Vansina

25 januari 2020

15u41 160 Willebroek Voor het eerst ooit hebben hackers de servers van een gemeente lamgelegd voor losgeld. De twijfelachtige eer viel Willebroek te beurt. Alle gemeentediensten werden getroffen, onder meer ook het woonzorgcentrum. De burgemeester kondigde het gemeentelijk rampenplan af, computerspecialisten trachten zoveel mogelijk diensten tegen morgen maandag weer draaiende te krijgen.

De cybercriminelen sloegen hun slag in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dat er was loos was, bleek eerst in het woonzorgcentrum, de enige gemeentedienst die operationeel was. De ICT-dienst werd inderhaast opgetrommeld, maar die kon alleen nog vaststellen dat alle gemeentelijke servers gecontamineerd waren door de hackers. Willebroek krijgt haar versleutelde computers pas terug als ze een losgeld betaalt in bitcoins. Een identiek verhaal dus als bij weefmachineproducent Picanol eerder deze maand.

Rampenplan

Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) kondigde het gemeentelijk rampenplan af en riep een crisiscel bijeen om de schade, gevolgen en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. “Onze eerste zorg is de continuïteit van het woonzorgcentrum”, zegt Bevers. Door het uitvallen van de computers kwam immers de medicatiebedeling in het gedrang, maar dat kon in de loop van zaterdag een mouw aan worden gepast, al blijven de computers gehackt. “Een voorzichtige prognose is dat de hinder bij de diensten meer dan waarschijnlijk een aantal dagen tot een week zal duren.”

Gemeente Willebroek diende klacht in bij de politie en is niet zinnens te betalen. “Onze raadgeving is niet in te gaan op de wensen van afpersers, net zoals we ook aan burgers zouden adviseren”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Diefstal

De diefstal van persoonsgegevens lijkt niet het eerst opzet te zijn geweest van de hackers, maar zekerheid daaromtrent is er niet. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten gaat het in dat geval in elk geval niet om de gegevens van de bevolkingsregister. “Deze worden federaal bijgehouden en beveiligd en daar konden ze dus niet aan”, zegt Nathalie Debast, woordvoerder van de VVSG.

Volgens de burgemeester kon de cyberaanval gebeuren hoewel alle voorzorgsmaatregelen en firewalls up-to-date waren. Volgens de VVSG zijn lokale besturen zich dan ook erg bewust van het belang van cybersecurity. “Vandaar dat ze zelf gevraagd hebben om dit jaar een werkgroep op te zetten rond gegevensbeveiliging, om hun kennis uit te breiden en te leren van elkaar”, zegt Debast.

“100% veiligheid bestaat niet”

“De steden en gemeenten doen veel inspanningen om hun systemen veilig te houden, maar 100 procent veiligheid is een illusie en dat weten hackers ook. Het is een gevolg van onze digitale samenleving. Als grote bedrijven als Picanol getroffen kunnen worden terwijl zij middelen nog mensen sparen, dan mag het niet verbazen dat ook gemeenten het slachtoffer kunnen zijn”, aldus de VVSG.