GSM van dertiger gestolen op café Tim Van Der Zeypen

06 augustus 2020

Een 39-jarige man is op café bestolen. Dat gebeurde in het centrum van Willebroek. De gauwdief ging ervandoor met de gsm van het slachtoffer. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.