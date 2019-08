Grote Internationale Taptoe herdenkt 75 jaar bevrijding Els Dalemans

05 augustus 2019

17u47 0 Willebroek De gemeente Willebroek organiseert in september de tweede editie van de ‘Grote Internationale Taptoe’. “Met dit groots muzikaal spektakel herdenken we de bevrijding van onze gemeente, exact 75 jaar geleden”, zegt schepen van Cultuur en Evenementen Maaike Bradt (CD&V).

“75 jaar geleden werd onze gemeente aan het einde van WOII bevrijd door Engelse troepen. Zij trokken onder luid gejuich van onze inwoners langs de vaart naar Klein-Willebroek, om zo verder te gaan naar Boom en Antwerpen. We moeten de herinnering aan de Wereldoorlogen levendig houden en de boodschap ‘Nooit meer oorlog’ blijven herhalen. Daarom staan we ook in ons eigen Willebroek stil bij dit verleden, onder andere met de organisatie van de Grote Internationale Taptoe.”

“Het evenement vindt plaats op zondag 8 september vanaf 16 uur op het Louis de Naeyerplein. Verschillende nationale en internationale show- en drumbands geven er het beste van zichzelf, de centrale gast is onze eigen Brassband Willebroek. Wie het spektakel vanop de eerste rij wil volgen, kan tickets kopen voor de zittribune. Deze kosten €15 en zijn te koop op de webshop van gemeente Willebroek of aan de Onthaalbalie in het Administratief Centrum. Er zijn ook staanplaatsen voor wie de show gratis wil volgen.”

Feestweekend

“Het feestweekend rond de herdenking van de bevrijding gaat echter al op vrijdag van start. Dan zorgen de Landcomponent van Defensie en het War Heritage Institute voor een bevrijdingskolonne met historische militaire voertuigen. Het Fort van Breendonk in Willebroek is één van de haltes op de tocht, het publiek kan hier de kolonne bewonderen.”

“Op zaterdag 7 september herdenkt Klein-Willebroek naar jaarlijkse traditie de bevrijding van Antwerpen, tijdens de Bevrijdingsfeesten. Ook tijdens de plechtigheid hier wordt de bevrijdingskolonne verwacht, om zo via de historische Vekemansroute verder richting Antwerpen te trekken.”

“Het feestweekend valt ook samen met Open Monumentendag op 8 september, het evenement dat als thema voor dit jaar ook voor de Bevrijding koos. Willebroek werkt hiervoor samen met Boom: bezoekers kunnen met de overzet langs beide zijden van de Rupel kennismaken met het vroegere leven aan de kaai, een bezoek brengen aan de Sherman-tank en het Sashuis en nog veel meer.”