Groepen maken het bont op domein Hazewinkel en forceren toegangspoort: “Meer controles om samenscholing dit weekend te vermijden” Els Dalemans

07 augustus 2020

17u26 4 Willebroek De verschillende toegangspoorten tot domein Hazewinkel in Heindonk (Willebroek) blijven al zeker tot zondagavond dicht. Alle bezoekers moeten nu langs de hoofdingang passeren, zodat er een duidelijk zicht is op het aantal aanwezigen. “Grote groepen uit het Brusselse maakten het de voorbije dagen te bont, dit domein is geen plek voor massabijeenkomsten. Onze lokale politie zal daarom ook extra patrouilleren”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

Natuurgebied Hazewinkel in Willebroek, bekend van onder andere het watersportcentrum aan de grote vijver, lokt sinds het begin van de coronacrisis heel wat extra natuurliefhebbers. Zij komen er de rust, en sinds de hittegolf ook de koelte, opzoeken. Maar niet alle bezoekers houden zich aan de coronamaatregelen. “Sinds enkele dagen wordt dit domein bezocht door grote groepen uit het Brusselse, langsheen de Stuivenbergbaan staan soms tot wel honderd wagens geparkeerd”, zegt Bevers.

Massabijeenkomsten

“We begrijpen dat mensen verfrissing zoeken, maar vragen uitdrukkelijk om het bij wandelen of even uitrusten langs de waterkant te houden. Deze bezoekers dragen géén mondmaskers, houden géén afstand, en komen om de foute redenen afgezakt naar Willebroek: om een feestje te bouwen. Zulke massabijeenkomsten passen hier niet, we willen geen nieuwe coronahaarden in onze gemeente. Hazewinkel is, zeker met het brandgevaar naar aanleiding van de grote droogte, ook niét de plek voor een gezellige barbecue. Zwemmen is hier altijd al verboden geweest.”

Via hoofdingang

“We sloten alle toegangspoorten tot het domein daarom af, alle bezoekers moeten via de hoofdingang. Op die manier hebben de medewerkers tenminste een zicht op hoeveel mensen het domein betreden, waar ze zich ongeveer bevinden en wat ze daar precies doen. Dat niet iedereen akkoord gaat met onze ingreep, bleek donderdag nog. Toen werd één van de toegangspoorten elders op het domein ingetrapt.”

De Bocht

“De groepen verplaatsten zich ondertussen ook naar de tweede vijver, De Bocht, en deze plek kan niét afgesloten worden. Daarom werd de toegangsweg afgezet met dranghekken, borden geven duidelijk aan dat enkel de bewoners en clubleden welkom zijn in deze zone. Onze lokale politie houdt nu een extra oogje in het zeil met bijkomende patrouilles. De poorten blijven sowieso gesloten tot en met zondagavond, maandag staat een nieuw crisisoverleg op de agenda.”