Groen vraagt heropening van stationsgebouw en meer treinen Els Dalemans

14 februari 2020

12u13 0 Willebroek De Willebroekse Groen-afdeling vierde vrijdag ‘Valentrein’. De partij deelde kaartjes uit aan het station van de Kanaalgemeente om de pendelaars die het openbaar vervoer nemen te bedanken. Maar de afdeling pleitte ook voor een heropening van het stationsgebouw en meer treinen.

“Het stationsgebouw van Willebroek is een prachtig gebouw met een groot potentieel om de stationsbuurt een stuk levendiger te maken. Maar op dit moment zijn de kapotte ramen van het gebouw met vezelplaten dichtgemaakt, ligt er zwerfvuil op de grond en staan reizigers in de regen aan te schuiven om een ticket uit de automaat te halen. Ook de wachtzaal van het station blijft potdicht, terwijl deze eenvoudig en zelfs onverwarmd kan worden opengezet zodat pendelaars er kunnen schuilen”, zegt voorzitter en gemeenteraadslid Anthony Vanoverschelde.

Nachtaanbod

“We pleiten ook voor een uitbreiding van het vervoersaanbod, én op de grote lijnen ook een nachtaanbod. Dit is nodig om van het openbaar vervoer een echt alternatief te maken voor de wagen. Om na avondje uit terug in Willebroek te geraken vanuit Antwerpen, moet je om 21.54 uur al de laatste trein nemen. Dat kan je geen alternatief noemen. Zelfs tussen de grote steden rijden er erg weinig vroege en late treinen. We roepen iedereen daarom op de petitie te tekenen op www.groen.be/laatvervoer.”