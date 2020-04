Gratis mondmaskers voor alle Willebroekenaren Els Dalemans

23 april 2020

13u19 6 Willebroek De gemeente Willebroek gaat gratis mondmaskers verdelen onder de inwoners van de Kanaalgemeente. “Het is duidelijk dat deze maskers een belangrijke rol zullen spelen wanneer de corona-maatregelen worden versoepeld. We vinden het dan ook belangrijk dat iedereen een exemplaar heeft”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

“We weten nog niet precies welke maatregelen wanneer zullen versoepeld worden, dat zal pas duidelijk worden na het volgende communicatiemoment van de Nationale Veiligheidsraad. Maar we willen deze ‘exit-strategie’ in onze gemeente zo veilig mogelijk laten verlopen, en daar zijn mondmaskers voor nodig. Daarom bestelden wij in totaal 40.000 stuks, het merendeel gaan we zelf verdelen en een aantal zijn bestemd voor verkoop.”

Herbruikbare exemplaren

“We kozen voor stoffen mondmaskers die voldoen aan de gestelde normen, deze exemplaren kunnen gewassen worden voor hergebruik. We verwachten de levering van de maskers binnen een veertiental dagen, en kunnen daarna meteen starten met de verdeling. Hoe we dat precies zullen aanpakken, bekijken we de komende dagen concreet. We willen de Willebroekenaren immers meteen ook alle informatie geven over het correcte gebruik van de mondmaskers. Zij zijn natuurlijk maar één van de vele maatregelen die nog steeds gelden: we moeten nog altijd blijven afstand houden, handen wassen en kwetsbare groepen beschermen.”