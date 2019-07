Granaat ontploft in Willebroek: burgemeester wil shishabar sluiten TVDZM HAA SPS MVDB

15 juli 2019

19u45

Bron: VTM NIEUWS, Belga, Eigen berichtgeving 236 UPDATE Burgemeester Eddy Bevers van Willebroek start de procedure om de shishabar te sluiten die vanochtend het doelwit werd van een aanslag met een granaat. Het gemeentebestuur kondigt meer cameratoezicht en extra politiepatrouilles aan. Bij de ontploffing in de August Van Landeghemstraat raakte niemand gewond. In de buurt is heel wat schade.

Burgemeester Bevers wil bij hoogdringendheid de shishabar (een horecagelegenheid waar waterpijp wordt gerookt) sluiten. “Het is een beslissing voor de veiligheid van de uitbater, de klanten en de omwonenden.” Of het incident gelinkt is aan het drugsmilieu, is volgens de burgemeester aan het parket en de onderzoeksrechter om uit te wijzen. “Maar een granaat gooien is geen kleine daad.”



Ondermijnende criminaliteit komt volgens Bevers in meer en meer gemeenten voor. “Daarom roep ik andere burgemeesters op om meer samen te werken rond het probleem. We moeten samen naar de hogere overheden stappen om meer middelen te vragen voor lokale besturen die geconfronteerd worden met dit probleem.”



Het incident in het centrum vond vanochtend omstreeks 5 uur plaats en ging gepaard met een luide knal. Zowel de lokale politie van Mechelen-Willebroek als DOVO kwamen ter plaatse. “Er werd een ruime perimeter ingesteld en de politie startte meteen een onderzoek op”, bevestigt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Gewonden vielen er niet. De schade is wel groot.” Politie, het labo van de federale politie en de burgemeester kwamen ter plaatse. Van een dader of daders, is nog geen spoor. Alle camerabeelden in de buurt worden geanalyseerd.

“Dit verwacht je niet in Willebroek”

Naar verluidt liepen vooral het naastgelegen pand en enkele gebouwen aan de overkant van de straat schade op. Een van de getroffen panden is Infinity Fashion. Zaakvoerder Wim Jacobs werd vanochtend wakker gebeld. “Het is best wel schrikken”, vertelt Wim. “Dit verwacht je niet in Willebroek. En al zeker niet in de winkelstraat.” De zaakvoerder kwam poolshoogte nemen en de schade opmeten. “Die is groot. Het raam en het raamkozijn is volledig stuk”, gaat Wim verder. “We hopen dit nu zo snel mogelijk te kunnen herstellen zodat we snel weer kunnen openen.” Extra pijnlijk voor de zaakvoerder is dat de zaak vandaag exact vijf maanden geleden werd geopend. “Dit is een slag”, besluit Wim.

Vorig jaar in april werd ook al een granaat gegooid naar een zaak in Willebroek. Doelwit was toen loungebar Havana in de August Van Landeghemstraat. Toen bleef de schade wel beperkt. Of er een link is tussen beide incidenten is nog niet bekend. “Er is intussen ook een onderzoeksrechter gevorderd voor criminele organisatie en vernieling door ontploffingstuig”, gaat parketwoordvoerster Claessens verder. De onderzoeksrechter en het parket kwamen deze voormiddag ter plaatse.