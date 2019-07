Granaat ontploft in shishabar in Willebroek: veel schade, maar geen gewonden Redactie

15 juli 2019

07u57

Bron: VTM NIEUWS, Belga 36 Willebroek Het centrum van Willebroek is vanochtend opgeschrikt door een ontploffing. In de August Van Landeghemstraat werd er een granaat naar een shishabar gegooid. Toen die ontplofte zorgde dat voor heel wat schade. Er raakte niemand gewond.

Het incident vond vanochtend omstreeks 5.00 uur maandagochtend plaats en ging gepaard met een luide knal. Zowel de lokale politie van Mechelen-Willebroek als DOVO kamen ter plaatse. “Er werd een ruime perimeter ingesteld en de politie startte meteen een onderzoek op”, bevestigt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Gewonden vielen er niet. De schade is wel groot.” Politie, het labo van de Federale Politie en de burgemeester zijn momenteel massaal ter plaatse.

Naar verluidt liepen vooral het naastgelegen pand als enkele gebouwen aan de overkant van de straat. Een van de getroffen panden is Infinity Fashio. Zaakvoerder Wim Jacobs werd vanochtend wakker gebeld. “Het is best wel schrikken”, vertelt Wim. “Dit ve