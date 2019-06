Gouden Carolus Single Malt wint zilver op 'Olympische Spelen van de whisky’ Els Dalemans

18 juni 2019

12u51 1 Willebroek De Gouden Carolus Single Malt van stokerij De Molenberg in Blaasveld (Willebroek) is opnieuw in de prijzen gevallen. De whisky eindigde op de tweede plaats tijdens de ‘International Whisky Competition’ met een score van maar liefst 89.6 op 100.

De tiende editie van de ‘International Whisky Competition’ vond plaats in Las Vegas,. Gedurende drie dagen werden whisky’s van over de hele wereld blind geproefd door een jury van experts. “Deze proefcompetitie is uniek binnen de wereld van de sterke dranken, we zijn dan ook enorm fier op onze hoge score. Onze 89.6 op 100 was goed voor het zilver in de categorie ‘Best World Whisky’”, zegt Kristina Loriers van Stokerij De Molenberg.

“Die score is hoger dan de zilveren medaille winnaars uit Ierland en Canada, landen die op de competitie een aparte categorie kregen naast Schotland, de Verenigde Staten en Japan. Deze 5 landen produceren de grootste hoeveelheid whisky wereldwijd. Waar de whisky wordt gedistilleerd, zegt dus niet noodzakelijk iets over de kwaliteit.”

Eerder won Gouden Carolus Single Malt goud op de ‘International Spirits Challenge’, ‘The World Whisky Masters’ en de ‘World Whiskies Awards’.