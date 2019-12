Gezocht: poëzietalent met een hart voor Willebroek Els Dalemans

10 december 2019

15u21 3 Willebroek De Willebroekse bibliotheek gaat op zoek naar poëzietalent met een hart voor de Kanaalgemeente. De winnaars van de poëziewedstrijd worden bekendgemaakt op 6 februari.

“Onze bib organiseert een poëziewedstrijd en gaat op zoek naar creatief talent uit de eigen gemeente. We dagen al onze inwoners uit om in hun pen te kruipen en een of meerdere gedichten te schrijven waarin Willebroek centraal staat. Tot 20 januari 2020 kunnen deelnemers hun werk insturen, per persoon mag je met maximum drie gedichten deelnemen”, zegt cultuurschepen Maaike Bradt (CD&V).

Slotevenement

“We delen de wedstrijd op in twee categorieën: poëzie gemaakt door -18-jarigen en gedichten van de hand van inwoners van 18 jaar en ouder. Per categorie zijn er leuke prijzen te winnen, ter waarde van 25, 50 en 75 euro. We maken de winnaars bekend tijdens een feestelijk slotevenement op 6 februari 2020. Toegang tot dit evenement is gratis voor alle deelnemers, de andere aanwezigen betalen 5 euro.”

Deelnemen aan de poëziewedstrijd kan door je gedicht te mailen naar naar bibliotheek@willebroek.be. Het volledige reglement vind je op willebroek.bibliotheek.be.