Gezocht: overnemer voor buurtwinkel Den Bradt: “Wie wil het levenswerk van onze ouders een nieuwe toekomst geven?” Els Dalemans

29 november 2019

15u58 12 Willebroek Buurtwinkel Den Bradt in Tisselt (Willebroek) zoekt een overnemer. “Onze grootmoeder opende de winkel 62 jaar geleden, mijn ouders maakten er hun levenswerk van. Wij zijn echter op korte tijd te veel mensen verloren, en kunnen het niet meer bolwerken. We zoeken iemand die met evenveel liefde en passie achter de toog van Den Bradt wil staan”, zeggen zussen Maaike (34) en Silke (32) Bradt.

“Mijn zus Silke en ik nemen deze beslissing met pijn in het hart, maar we zien geen andere oplossing dan een overnemer te zoeken voor onze familiezaak. We hebben nooit met tegenzin in de winkel gewerkt, maar we zijn op korte tijd te veel mensen en dus ook onze hulp en steun verloren. We beseffen bovendien dat we nú moeten genieten, want het kan allemaal zo snel gedaan zijn”, zegt Maaike Bradt.

Bobonne

“Het was onze grootmoeder, ‘ons bobonne’, die in 1957 een klein winkeltje opende op exact dezelfde plaats in de Hoogstraat. Papa wou de zaak graag verderzetten en wist ook mama te overtuigen. Samen hebben ze het geheel grondig verbouwd en uitgebreid, als tieners hielpen Silke en ik al regelmatig in de winkel. Toen mama zwaar ziek werd, sprongen we steeds meer bij. Tijdelijk, dachten we toen, want de bedoeling was natuurlijk dat onze ouders Den Bradt nog jàren samen zouden openhouden.”

Zwaar ten val

Toen moeder Marieke Van den Sande vijf jaar geleden overleed, veranderde dat plan echter. “Silke en ik gaven allebei onze job op om samen met papa in de winkel te werken. We verdeelden de taken: de toog en de kassa, het papierwerk, de bestellingen, de voorraad aanvullen... Maar in augustus 2017 kwam papa zwaar ten val met zijn fiets, een week later overleed hij aan zijn verwondingen. Silke en ik bleven met twee verweesd achter.”

Tweede thuis

“Op dat moment was er voor ons geen andere optie dan doorgaan. We doen dit ook grààg, deze winkel is onze tweede thuis. Maar ik heb nog mijn job als schepen in Willebroek, mijn zus wil graag terug gaan studeren en het onderwijs in. Niemand kan haar dat ontzeggen, om toch maar deze winkel te blijven runnen. We hebben ondertussen ook allebei een gezin, en merken dat we té hard aan het werken en puzzelen zijn. Als ik op vakantie wil, komt de volledige verantwoordelijkheid op Silke haar schouders terecht, en andersom. De druk is te groot.”

Rust en stabiliteit

“Begin november, nog maar enkele weken geleden, overleed ook bobonne. Dat maakt de beslissing die Silke en ik nemen nog eens zo emotioneel. Dit is het levenswerk van onze familie, maar met ons tweetjes lukt het niet meer. We hebben nu vooral nood aan rust en stabiliteit, na zoveel woelige jaren. Omdat we ervan overtuigd zijn dat een buurtwinkel zó nodig is in een dorp, zoeken we een overnemer.”

Babbeltje

“Den Bradt is niet alleen een plek waar iedereen boodschappen komt doen, het persoonlijk contact is even belangrijk. Wij maken tijd voor een babbeltje, kennen de klanten en hun familie, informeren naar de grote en kleine gebeurtenissen in hun leven, … Bovendien groeit ons dorp met de komst van nieuwe wijken en inwoners, dus er zit zeker nog toekomst in deze winkel. We doen verder tot we iemand vinden die we kunnen inwerken, zodat we de deuren van Den Bradt hopelijk niet één dag moeten sluiten.”

Meer info over Den Bradt, Hoogstraat 14 in Tisselt (Willebroek) vind je via www.m3makelaars.be