14 januari 2020

In de Hoeikensstraat heeft een dief ingebroken in een vrachtwagen. Deze stond geparkeerd op een bouwwerf. De dief ging ervandoor met een partij gereedschap. Om in de vrachtwagen te geraken werd een deur geforceerd.