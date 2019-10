Gereedschap uit bestelwagen gejat TVDZM

22 oktober 2019

In de Keizerstraat hebben dieven ingebroken in een bestelwagen. Deze stond geparkeerd op een bedrijventerrein. De daders maakten onder meer een partij gereedschap buit. Het gaat volgens de eerste vaststellingen op een cirkelzaag en kap- en boormachines. De politie is een onderzoek opgestart.