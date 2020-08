Gereedschap gestolen uit bestelwagen Tim Van Der Zeypen

10 augustus 2020

In de Kasteelstraat hebben dieven ingebroken in een bestelwagen. Deze stond geparkeerd langs de openbare weg. De daders gingen aan de haal met gereedschap. Naast een boormachine werd er verder ook nog een vijsmachine gestolen. Om in de bestelwagen te geraken werd een raam geforceerd. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.