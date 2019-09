Gereedschap gestolen uit bedrijf Els Dalemans

16 september 2019

19u53 0

Onbekenden hebben ingebroken in een bedrijfs aan de Koning Leopoldlaan in Willebroek. Ze beschadigden de toegangspoort en konden het terrein zo betreden. De dieven gingen daarop aan de haal met gereedschap, wat er precies allemaal verdwenen is moet nog verder worden onderzocht.