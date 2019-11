Gemeenten organiseren samen nieuwe reeks erfgoedcafés Els Dalemans

04 november 2019

15u01 4 Willebroek Brainstormen over erfgoed tussen pot en pint, dat is het opzet van het ‘Erfgoedcafé’. Na een eerste succesvolle editie, organiseren de gemeenten Willebroek, Bornem, Puurs-Sint-Amands en Sint-Katelijne-Waver, samen met intercommunale Igemo, meteen een reeks erfgoedcafés.

“We voeren het tempo op: in november wordt in elke gemeente een erfgoedcafé georganiseerd. Inwoners die een passie hebben voor erfgoed, en mee willen brainstormen over het behoud en beheer van het cultureel erfgoed in onze gemeenten zijn meer dan welkom.”

“Elk erfgoedcafé behandelt telkens één specifiek thema, maar iedereen is vrij om voor meerdere erfgoedcafés in te schrijven. We gaan telkens van start om 19 uur met een korte lezing over het thema, de activiteit wordt rond 22 uur afgesloten.

Krachten bundelen

“Met deze erfgoedcafés willen we onze krachten bundelen om het cultureel erfgoed in onze regio te versterken met respect voor de lokale identiteit en werking. Daarom is het voor ons ook nodig om te weten wat er leeft en speelt in het cultureel erfgoedveld in Willebroek, Bornem, Puurs-Sint-Amands en Sint-Katelijne-Waver. De informatie die we verzamelen tijdens onze erfgoedcafés helpt ons hierbij.”

Sint-Katelijne-Waver bijt op 7 november de spits af, met een erfgoedcafé rond het thema ‘vrijwilligerswerking’ in ‘t Grom. Maarten Jacobs, directeur-conservator van ‘t Grom en Benny Croket van de Heemkundige Kring Klein-Brabant zullen er praten over hun ervaringen.

Het erfgoedcafé rond samenwerken vindt plaats in Fort Liezele in Puurs-Sint-Amands op 14 november, rond het thema ‘Inventarisatie/Valorisatie’ wordt gewerkt op 21 november in Cultuurcentrum Ter Dilft in Bornem, ‘Identiteit’ is het onderwerp van het erfgoedcafé op 26 november in het Fort van Breendonk in Willebroek.

Inschrijven voor de erfgoedcafés kan via www.igemo.be/burgers/erfgoedcafes