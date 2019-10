Gemeentediensten moedigen anderstaligen aan: “Oefen je Nederlands, wij helpen graag!”

Els Dalemans

10 oktober 2019

18u29 0 Willebroek De gemeentelijke diensten van de organisatie Willebroek gaan anderstaligen aanmoedigen om hen vaker in het Nederlands aan te spreken. “Ieder contact moet een kans zijn om te oefenen. Daarom maakten we met het personeel afspraken: iedereen communiceert helder en begrijpelijk, en we helpen mensen geduldig verder.”

Tijdens de ‘Week van het Nederlands’ besteedt de gemeente Willebroek extra aandacht aan mensen die Nederlands aan het leren zijn. “Ons eerste doel is om onze communicatie en dienstverlening naar anderstaligen toe nog duidelijker te maken. Zo wordt onze briefwisseling eens onder de loep genomen: communiceren we wel helder genoeg? Weten onze inwoners meteen waarover een brief gaat die ze van de gemeente krijgen? Stap voor stap willen we zo het ‘ambtenarees’ uit onze communicatie halen”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA)

Perfect hoeft niet

“Maar ons tweede doel is om anderstaligen aan te moedigen om Nederlands te praten bij elk contact met onze diensten. Elk van die momenten is een kans om te oefenen. Zo’n gesprek moet niet perfect verlopen, er zal altijd wel een woord in een andere taal opduiken. Maar we hebben met onze medewerkers de afspraak gemaakt dat zij hier extra tijd voor te nemen en de mensen geduldig verder helpen. Ze gaan er ook extra op letten dat ze zelf helder en begrijpelijk communiceren. We oefenden samen door het gemeentepersoneel dat vaak in contact komt met inwoners, uit te nodigen voor een babbel samen met cursisten die lessen Nederlands volgen.”

Willebabbel

“Tot slot maken we tijdens deze bijzondere week wat meer promotie voor de oefenkansen in Willebroek. Elke dinsdag vindt van 19 tot 20.30 uur de ‘Willebabbel’ plaats in de bibliotheek. Anderstaligen oefenen er samen met vrijwilligers Nederlands via foto’s, teksten en spelletjes. In het ‘Taalpunt’ van de bib vind je lees- en luisterboeken, kranten en films in eenvoudig Nederlands, zodat je ook zelf aan de slag kan. Verder kan je ook Nederlands leren bij GO! CVO Antwerpen, campus Willebroek en vanaf 2020 ook bij het Centrum voor Basiseducatie Open School.