Gemeentebestuur legt klacht neer na Hitlergroet in Fort van Breendonk Els Dalemans

28 november 2019

17u23 0 Willebroek De gemeenteraad van Willebroek gaat klacht neerleggen en zich burgerlijke partij stellen in de zaak van de Hitlergroet in het Fort van Breendonk. “Wij willen duidelijk maken dat er in de gemeente Willebroek geen plaats is voor dergelijke ranzige uitingen.”

Het was fractievoorzitter van sp.a Marc De Laet die aan de voltallige Willebroekse gemeenteraad de steun vroeg om een motie goed te keuren, naar aanleiding van de feiten die zich deze zomer afspeelden in het Fort van Breendonk. “Een lid van de Vlaamse afdeling van de extreemrechtse groep ‘Right Wing Resistance’ bracht tijdens een bezoek aan het Fort de Hitlergroet in het ‘Casino’. Dit is de plek waar de Nazi’s tijdens WOII onder andere ‘recht spraken’”, aldus De Laet.

Opsporingsonderzoek

“Het parket van Mechelen heeft ondertussen een opsporingsonderzoek ingesteld naar mogelijke feiten van aanzetten tot haat en negationisme in het Fort van Breendonk. Ik vind dat we ook vanuit de gemeente Willebroek een duidelijk signaal moeten geven, door een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen bij de onderzoeksrechter. We moeten de gerechtelijke autoriteiten vragen om dit dossier tot op het bot te onderzoeken.”

Ranzige uitingen

“Onze gemeente wordt door deze feiten in een slecht daglicht geplaatst, ondanks de inspanningen van het voltallige gemeentebestuur om elke vorm van extremisme aan te pakken. Laat ons samen duidelijk en onomwonden communiceren dat er op Willebroeks grondgebied geen plaats is voor dergelijke ranzige uitingen.”

Overleg

Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) plant zo snel mogelijk een overleg met de vertegenwoordigers van het Fort van Breendonk. “Ik denk dat we deze motie allemaal kunnen steunen, maar ik wil ook graag met de voorzitter van het het Fort zelf bespreken hoe we hier verder het beste mee omgaan.”