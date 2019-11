Gemeentebestuur en lokale politie gaan de strijd aan met 'straatracers’ Els Dalemans

29 november 2019

18u09 2 Willebroek De gemeente Willebroek en de lokale politiezone Mechelen-Willebroek gaan samen de strijd aan met de ‘straatracers’ die het centrum van de Kanaalgemeente onveilig maken. “We plannen snelheidsremmers, meer controles, en natuurlijk kunnen we ook in dit soort situaties voertuigen in beslag nemen”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

Het ongeval in de Nieuwstraat midden november, waarbij een automobilist inreed op 3 geparkeerde voertuigen, was voor vele Willebroekenaars de spreekwoordelijke druppel. Zij uitten op sociale media massaal hun ongenoegen over de vele snelheidsduivels in het centrum. “De August Van Landeghemstraat, het marktplein, de Groene Laan, de Schoolweg, de Jozef Wautersstraat en de Nieuwstraat... Er zijn nog maar weinig straten waar men deze straatracers met hun overdreven snelheid en bijhorend lawaai niét kent.”

Racebaan

Ook gemeenteraadsleden Kevin Eeraerts (onafhankelijk) en Thierry Serrien (Groen) vroegen het gemeentebestuur om in te grijpen. “Onze centrumstraten lijken voor een aantal mensen wel een speeltuin waar ze hun rijvaardigheid kunnen testen, brave burgers intimideren en hun leven in gevaar brengen. Niet alleen ‘s nachts, maar ook overdag lijkt het hier wel een racebaan. We gaan toch niet wachten tot er slachtoffers vallen?”

Rijbaankussens

Volgens burgemeester Bevers wordt er aan een hele reeks maatregelen gewerkt. “Eerst en vooral zullen we nog dit jaar acht rijbaankussens aankopen. Zo’n kussen is een plaatselijke verhoging van het wegdek, dat een snelheid van meer dan 30 kilometer per uur moeilijk maakt. De verkeerscel zal onderzoeken op welke locaties in Willebroek deze best geplaatst kunnen worden om de snelheid van automobilisten af te remmen.”

“We hebben ondertussen al één trajectcontrole in het centrum, hier komen er de komende maanden nog bij. Bovendien investeerde onze politiezone MeWi in een tweede digitale snelheidscamera die zowel vanop een voertuig als discreet kan worden ingezet. We gaan voor 2 nieuwe, bijkomende medewerkers om meer bemande snelheidscontroles uit te voeren én deze vaststellingen ook administratief te verwerken.”

Anonieme politiemotoren

“Bovendien wordt de verkeersdienst van de politie uitgerust met twee anonieme politiemotoren, om bij meldingen van verkeersonveilig gedrag en verkeersoverlast toezicht te houden én de pakkans te vergroten. Vooral dat laatste is belangrijk om te kunnen komen tot de procedure van bestuurlijke inbeslagname van voertuigen. Politiezone Mechelen-Willebroek werkte als eerste zone in het land, op basis van de nieuwe gemeentewet, een procedure uit waarbij voertuigen van gekende veelplegers bestuurlijk in beslag genomen kunnen worden.”

Tweede wagen in beslag genomen

“Het gaat dan bijvoorbeeld om automobilisten die zeer regelmatig met een veel te overdreven snelheid door onze centrumstraten scheuren. Onze politiediensten bouwen eerst een stevig dossier op, gebaseerd op vaststellingen van de ploegen, meldingen van burgers, het bekijken van ANPR-camera’s. Bij een hele reeks inbreuken kunnen we in actie komen, net nog namen we in Willebroek om deze reden een tweede wagen in beslag.”