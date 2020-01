Gemeente Willebroek gaat creatief aan het werk na cyberaanval: “Dit is de beste teambuilding ooit” Els Dalemans

27 januari 2020

14u14 1 Willebroek De medewerkers van de gemeente Willebroek gingen maandagochtend weer aan het werk na de cyberaanval die het systeem blokkeert. “Iedereen zoekt oplossingen om toch nog zo veel mogelijk inwoners te helpen, oudere werknemers leggen de jongeren uit hoe de typemachines werken... Dit is de beste teambuilding ooit”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

Het informaticasysteem van de gemeente Willebroek werd zaterdag lamgelegd door hackers. “IT-experts doen er alles aan om het systeem weer de deblokkeren, de medewerkers zochten de voorbije dagen naar manieren om de dienstverlening tóch te garanderen. Voor elke dienst werden fiches en stappenplannen opgemaakt: hoe kan je dit product toch verkopen of deze dienst toch aanbieden...”, zegt Bevers.

‘Stand alone’-computer

“Op elke dienst werd een ‘stand alone’-computer ingezet, die niet verbonden is met het geïnfecteerde net, maar waarop toch zaken kunnen worden opgezocht. We konden er ook voor kiezen de deuren gesloten te houden, maar dan zou de Willebroekenaar de dupe zijn van deze aanval. Dat willen we niet, daarom gingen de deuren van het gemeentehuis maandagochtend gewoon weer open.”

Vuilniszakken

“We merken dat het iets rustiger is”, klinkt het aan de balie. “Heel wat inwoners zullen al op de hoogte zijn van het nieuws, wie toch nog langskomt, is erg begripvol. We kunnen mensen ook helpen met de verkoop van vuilniszakken en rookmelders, maar bijvoorbeeld geen nieuwe identiteitskaarten afleveren omdat we hiervoor codes moeten ingeven.”

Overlijdensattest

“Voor sommigen is het écht dringend, zij hebben bijvoorbeeld last-minute de aanmaak van een reispas nodig. Hen verwijzen we door naar Brussel, waar deze mensen wel snel geholpen kunnen worden. Sommigen dingen moeten wel hier én meteen afgeleverd worden, bijvoorbeeld een dringend overlijdensattest dat nodig is voor de repatriëring naar een thuisland. Deze mensen proberen we - zij het op ‘ambachtelijke’ manier - snel te helpen.”

Typemachine

Achter de schermen legde Godelieve De Boeck aan collega Roxanne Kerssebeeck daarom uit hoe een typemachine werkt. “Ik werk ondertussen 28 jaar op de dienst burgerzaken, voor de komst van de computer deden wij àlles op deze machines. Dat ging natuurlijk een pak trager en dit toestel is dan nog een moderner exemplaar. Maar de jongeren generatie krijgt er niet eens een blad papier in”, zegt De Boeck.

Achterstand

“Het moet verschrikkelijk geweest zijn om zo te zitten prutsen”, valt Kerssebeeck in. “De typemachine staat hier nog altijd, maar ik had er nog nooit eerder op gewerkt. Meestal leg ik Godelieve uit hoe een nieuw programma op de computer werkt, nu is het eens andersom. Ik ben blij dat we die ervaring nog in huis hebben.” Beide dames hopen dat de computerproblemen snel van de baan zijn. “Al het werk dat we nu niét kunnen doen, komt er in de loop van de komende weken bij. We zullen dan heel wat achterstand moeten wegwerken.”

Tips van gepensioneerden

“Hoe frustrerend deze cyberaanval ook is, het is tegelijk prachtig om te zien hoe onze mensen samenwerken om toch zo veel mogelijk gedaan te krijgen. We kregen zelfs meerdere telefoons van gepensioneerde werknemers, met tips over hoe zij het vroeger aanpakten voor de komst van de computer. De solidariteit en betrokkenheid zijn groot, net als de creativiteit. Men had dringend een document nodig dat door de computerproblemen niet kon afgedrukt worden. Gelukkig was er nog één papieren exemplaar over, met Tipp-Ex werd hiervan een blanco fiche gemaakt die nu kan gekopieerd worden.”

Onderzoek loopt

Het onderzoek naar de daders van de cyberaanval wordt gevoerd door de politie van Mechelen-Willebroek. “We zullen communiceren als het onderzoek rond is en Willebroek zelf alle resultaten heeft ontvangen. Over enkele dagen tot een week kan er hopelijk weer op de normale manier gewerkt worden.”