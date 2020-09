Gemeente Willebroek deelt voor 130.000 euro aan personeelsbonnen uit Els Dalemans

22 september 2020

De personeelsleden van de gemeente en het OCMW van Willebroek krijgen samen een bedrag van maar liefst 130.000 euro uitgekeerd in 'personeelsbonnen'. "Deze waardebonnen kunnen enkel worden uitgegeven bij de lokale handelaars, die we tijdens de coronacrisis extra willen steunen", zegt schepen voor Lokale Economie Ilse Lenvain (N-VA).

“De coronacrisis heeft ook op onze Willebroekse lokale handelaars een zware impact. Vanuit het gemeentebestuur willen we hen graag helpen, daarom besloot het college van burgemeester en schepenen om 130.000 euro extra te injecteren in de lokale economie.”

Bedrag in bonnen

“We hebben hiervoor de personeelsbon in het leven geroepen. Alle personeelsleden van de gemeente en het OCMW van Willebroek krijgen een bedrag uitgekeerd in bonnen, je kan dit vergelijken met bijvoorbeeld de ecocheques. Het grote verschil is natuurlijk dat deze waardebonnen énkel kunnen worden uitgegeven bij de lokale handelaars.”

Kleine zelfstandigen

“Een van de voorwaarden is dat de ontvangende handelaar niet meer dan tien personeelsleden in dienst mag hebben. Zo zijn we zeker dat de personeelsbonnen bij onze kleine zelfstandigen terechtkomen. De personeelsbon kan uitgegeven worden tussen 30 september 2020 en 7 juni 2021.

“Een tweede voorwaarde is dat de handelaars zelf aangesloten zijn bij onze handelaarsvereniging Willebroek Winkelhart. Om zo veel mogelijk handelaars te bereiken, beslisten we daarom samen met Willebroek Winkelhart dat elke Willebroekse handelaar tot het einde van 2021 gratis kan aansluiten bij de handelaarsvereniging.”