Gemeente lanceert platform ‘Willebroek helpt’ Els Dalemans

17 maart 2020

15u06 3 Willebroek De gemeente Willebroek lanceert het platform ‘Willebroek helpt’, voor vrijwillige hulp tijdens de coronacrisis. “Veel mensen hebben hulp nodig, vele anderen willen helpen. Met ons platform willen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen.”

“De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen. Vooral de kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid, kunnen vaak hulp gebruiken. Tegelijk willen heel veel mensen als vrijwilliger aan de slag gaan. Het is hartverwarmend om te zien hoe snel de solidariteit op gang komt”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

Boodschappen

“We willen vraag en aanbod binnen onze gemeente zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, daarom lanceren we dit platform. Je kan er terecht wanneer je boodschappen wil doen voor een oudere buur, de hond wil uitlaten, naar de apotheek wil gaan, een briefje wil schrijven, wil telefoneren met een oudere persoon die thuis moet blijven of in een rusthuis zit zonder bezoekers…”

“Op www.willebroek.be/willebroekhelpt worden alle vragen gebundeld en zien vrijwilligers waar ze kunnen helpen. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen er hun vraag discreet stellen. Zij mogen ook steeds bellen naar het nummer 03 866 91 25, onze medewerkers helpen hen dan graag verder.”

Veilig

“We geven vrijwilligers via ons platform ook instructies om hun hulp veilig te laten verlopen. Bij het Vlaams Steunpunt voor vrijwilligers kan iedereen trouwens een gratis verzekering afsluiten. Ons platform kan ook voortdurend en snel aangepast worden wanneer er nieuwe vragen mochten ontstaan.”

www.willebroek.be/willebroekhelpt

willebroekhelpt@willebroek.be

03 866 91 25