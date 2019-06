Gekibbel met N-VA blijft duren: raadslid geeft mandaat in politieraad enkel terug “onder voorwaarden”

Els Dalemans

04 juni 2019

11u41 1 Willebroek Het gekibbel tussen de Willebroekse N-VA-afdeling en onafhankelijk gemeenteraadslid Kevin Eeraerts blijft duren. N-VA vroeg Eeraerts -die eind april zijn vertrek uit de partij aankondigde- om zijn mandaat in de politieraad ter beschikking te stellen van de partij. “Ik doe dit enkel onder bepaalde voorwaarden”, reageerde Eeraerts.

Kevin Eeraerts vertrok tijdens de vorige legislatuur bij Vlaams Belang en werd onafhankelijk gemeenteraadslid. Voor de verkiezingen van 2018 kondigde hij aan zich bij N-VA aan te sluiten. Maar de opmaak van het nieuwe bestuursakkoord in Willebroek zorgde voor interne wrevel, eind april kondigden Eeraerts en Veronique De Wever hun vertrek bij N-VA aan. “Wij gaan niet mee in een verhaal dat nog linkser is dan onder sp.a”, klonk het.

“Kevin Eeraerts heeft zijn herverkiezing te danken aan N-VA Willebroek, onze fractie vraagt daarom aan Eeraerts om zijn ontslag in de politieraad in te dienen en zijn betaald mandaat terug ter beschikking te stellen van de partij”, aldus Jeroen De Jonghe (N-VA).

Maar Eeraerts ging niet zomaar akkoord. “Deze vraag verrast mij, want ze werd nog nooit eerder aan anderen gesteld. In tegenstelling tot vele anderen is het mij niet om betaalde postjes te doen, dus ik ben bereid dit mandaat af te staan. Daar staan echter wel enkele voorwaarden tegenover. Zo wil ik in de gemeenteraad naast Veronique De Wever kunnen zitten, zodat we als onafhankelijken kunnen samenwerken.”

“Ook wil ik dat de meerderheidspartijen de bijlagen van het bestuursakkoord publiceren op de website van de gemeente en bekendmaken in de pers. Deze informatie wordt nu achtergehouden voor de inwoners” Een derde vraag van Eeraerts -over schepen Murat Öner (CD&V)- werd besproken in geheime zitting.

Maar net als het onafhankelijk raadslid, plooide ook N-VA niet: “Het is niet aan Eeraerts om eisen te stellen”, klonk het.

Ook sp.a stelt zich nu vragen over de bijlagen van het bestuursakkoord. “Dit document is duidelijk de kern van het ongenoegen van de twee vertrekkende raadsleden. Eén van hen noemde de bijlagen zelfs ‘zo gevoelig voor de kiezer in deze periode van verkiezingen dat ze niet konden gepubliceerd worden. We worden nu wel héél nieuwsgierig, en vragen daarom ook een kopie van dit document”, aldus Marc De Laet (sp.a).

Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) weigerde echter: “Het gaat hier om een werkdocument, dat gebruikt wordt om tot concrete beleidsplannen en -acties te komen. Wij geven de inhoud niet prijs.”