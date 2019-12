Geen wekelijkse markt op kerst- en nieuwjaarsdag Els Dalemans

16 december 2019

17u08 5 Willebroek De wekelijkse markt op woensdag zal in Willebroek niet georganiseerd worden op kerst- en nieuwjaarsdag. “Tijdens de eindejaarsperiode waren de voorbije jaren ook telkens minder marktkramers aanwezig en die markten vielen nog niet eens op de feestdagen zelf”, zegt bevoegd schepen Ilse Lenvain (N-VA).

Het was oppositiepartij sp.a die er bij het schepencollege op aandrong om op kerst- en nieuwjaarsdag toch een markt te organiseren. “Een markt op een feestdag hoeft geen minderen editie te zijn. Op 1 mei vond de wekelijkse woensdagmarkt wél gewoon plaats. Of kan het gemeentebestuur niet overwegen om een alternatieve activiteit te organiseren, bijvoorbeeld een ‘feestmarkt’? Zo kan de lange periode tussen twee wekelijkse markten -die van 18 december en 8 januari- overbrugd worden.”

Helft afwezig

Volgens Lenvain gaan de marktkramers zelf akkoord met het schrappen van de wekelijkse markt op kerst- en nieuwjaarsdag. “We hebben het onderwerp besproken in de marktcommissie, net zoals we deden met de markt van 1 mei. Toen werd beslist wél een markt te organiseren en waren de marktkramers ook massaal aanwezig. Nu zien ze het zelf liever anders, dat merkten we ook de voorbije jaren. Op 26 december 2018 was één derde van de marktkramers afwezig, op 2 januari 2019 telden we maar de helft van de kramen in Willebroek.”

Zelfs een feestmarkt organiseren vindt Lenvain overbodig. “Er zijn tijdens de eindejaarsperiode al genoeg andere kerst- en feestmarkten, zowel in het centrum van Willebroek als in onze deelgemeenten.”