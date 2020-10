Geen verwendag mogelijk door coronamaatregelen: bibliotheek organiseert verwenwandeling Els Dalemans

08 oktober 2020

12u23 1 Willebroek De bibliotheek van Willebroek organiseert, naar jaarlijkse traditie, op zaterdag 10 oktober weer een verwendag. “Door de coronamaatregelen is een ‘gewone’ editie in de bibliotheek zelf niet mogelijk, daarom gaan we voor een verwenwandeling doorheen Willebroek”, zegt cultuurschepen Maaike Bradt (CD&V).

“We gingen op zoek naar een activiteit die aan alle coronamaatregelen voldoet, daarom kozen we voor een wandeling in openlucht. De tocht start aan de bibliotheek in de Schoolweg, waar deelnemers een plannetje krijgen. Verspreid over het parcours vind je leuke opdrachten, we zorgen ook voor de nodige animatie onderweg. De wandeling is zo’n 3 kilometer lang, starten kan van 10 tot 14.30 uur.”

Kelderverkoop

“De bibliotheek zelf is op de verwendag uitzonderlijk open tot 16 uur. Zo heeft iedereen wat meer tijd om langs te komen. We organiseren, naar goede gewoonte, samen met onze verwendag ook nu weer een ‘kelderverkoop’. In de kelder van de bib liggen meer dan duizend boeken te wachten op een nieuwe thuis, alles wordt verkocht aan 50 eurocent per stuk.”

Inschrijven voor beide activiteiten - de verwenwandeling en de kelderverkoop - is verplicht en kan via willebroek.bibliotheek.be/agenda.