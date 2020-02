Gaston en Viviane sluiten Rosiers, het laatste buurtwinkeltje van Tisselt: “Heel lang hard gewerkt, nu is het tijd voor rust”

Els Dalemans

17 februari 2020

13u03 0 Willebroek Op 31 maart sluiten Gaston Rosiers (67) en Viviane Vissers (65) de deuren van hun buurtwinkel Rosiers in de Baeckelmansstraat in Tisselt (Willebroek). “We deden dit graag, maar nu is het stilaan tijd om meer te genieten”, zeggen de uitbaters. Voor de bewoners van het dorp is het slecht nieuws, want zij moeten voortaan enkele kilometers rijden om boodschappen te doen.

Maaike en Silke Bradt kondigden eerder aan dat ze op zoek zijn naar een overnemer voor hun winkel in de Hoogstraat. Vinden ze die niet snel, dan sluiten ze dit voorjaar de deuren van hun zaak definitief. Ook aan de overkant van de Brielenbrug tellen Gaston Rosiers en Viviane Vissers af naar eind maart: dan sluiten ook zij na 38 jaar de deuren van hun buurtwinkel. “We beseffen dat dit vervelend is, vooral voor de ouderen die hier wonen. Iedereen zal nu de wagen moeten nemen om elders boodschappen te gaan doen”, zegt Rosiers. Ze kunnen nog terecht in Willebroeck of Leest, op enkele kilometers van het dorp.

Beenhouwerij van vader

“Wij kunnen dit echter niet blijven doen: Viviane werd net 65 jaar oud, ikzelf ben 67 en ging 2 jaar geleden eigenlijk al met pensioen. We hebben samen 38 jaar lang hard gewerkt. Ikzelf ben opgegroeid in de beenhouwerij van mijn vader, toen Tisselt nog een heel ander dorp was. Het leven speelde zich af rondom het water en de brug: overal had je winkels en cafés, niet alleen de inwoners maar ook heel wat voorbijvarende schippers deden hier hun boodschappen. In de jaren 80 namen Viviane en ik de beenhouwerij over, en in 1996 verhuisden we naar de voormalige pastorij aan de overkant van de brug.”

Vlees in plastic

“Daar breidden we het assortiment uit zodat we een volwaardige buurtwinkel werden. Met een oppervlakte van 130 vierkante meter waren we toen gróót. Ondertussen zijn de tijden echter veranderd. Iedereen doet boodschappen in de grote supermarkten waar je alles in één keer kan kopen, waar vlees niet meer vers wordt afgesneden maar in plastic verpakt zit. Voor een slager is zoiets onbegrijpelijk, wij bereiden alles zelf. Wat natuurlijk veel werk is.”

Inbrekers

De winkel beheerste dan ook decennialang het leven van Gaston en Viviane. “Om halfacht gingen de deuren open, maar dan hadden wij al enkele uren gewerkt. Ook na het sluitingsuur zat de werkdag er voor ons nog niet op. We hebben dit altijd met heel veel overgave gedaan. Wie graag hard werkt, geniet ervan iets te kunnen uitbouwen. Maar de jaren beginnen te wegen, de wetgeving wordt alsmaar ingewikkelder, de onkosten wegen zwaarder door... In november kregen we bovendien voor de tweede keer inbrekers over de vloer, zij gingen met onze volledige voorraad tabakswaren aan de haal. Dat was voor ons de druppel: het is nu echt genoeg geweest.”

Jongeman zonder kleren

“We maakten hier het één en ander mee, zoals die keer dat een jongeman plots zonder kleren in onze winkel rondwandelde. Hij had een weddenschap afgesloten met zijn vriend, die hem filmde terwijl wij met open mond achter de toonbank stonden toe te kijken. Die man komt nu nog naar de winkel, maar gelukkig wel mét kleren aan (lacht). Ook de verzakking van de Brielenbrug in 2014, die het dorp maandenlang in tweeën sneed, was zo’n memorabel moment.”

Nieuws

Wat ze het meeste gaan missen? “Het contact met de klanten. We kenden niet alleen iedereen bij naam, maar hoorden ook altijd al het nieuws uit de hele parochie. Het zal vreemd aanvoelen om op 1 april de deuren niét meer te openen. We zijn niet actief op zoek naar een overnemer voor onze zaak. Wie een idee heeft, mag wel steeds komen aankloppen. We zouden graag in de pastorij blijven wonen, maar ook dat valt mits een kleine verbouwing best te combineren met een winkel, kantoorruimte of showroom.”