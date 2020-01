Gasontsnapping bij werken in Molenstraat TVDZM

06 januari 2020

Bij werken in de Molenstraat is er maandagnamiddag een gasleiding overgetrokken. Dat gebeurde rond het middaguur. Hulpdiensten werden opgeroepen en stelden een perimeter in. “Er was geen reden tot ongerustheid”, aldus de lokale politie van Mechelen-Willebroek. “Er was ook geen evacuatie noodzakelijk, er vielen ook geen gewonden.” Naast de hulpdiensten kwamen ook arbeider van nutsmaatschappij Fluvius ter plaatse. De gasleiding werd hersteld. Door het gaslek was er wel een hevige gasgeur waar te nemen in de straat. Het is niet de eerste keer dat er bij de werken in de Molenstraat een gasleiding wordt geraakt. Eind november nog trokken arbeiders bij graafwerken ook al een keer de gasleiding over. Toen moesten er zes woningen worden geëvacueerd. Hierdoor komt de teller al op vier te staan.