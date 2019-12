Friteuse vat vuur: “Maar eigenaars handelden snel en blusten met branddeken” TVDZM

07 december 2019

De brandweer is vanavond moeten uitrukken naar de Kloosterstraat in het centrum van Willebroek. De friteuse van een broodjeszaak had er vuur gevat. “Nog voor aankomst hadden de eigenaars snel gehandeld door een branddeken te gebruiken”, vertelt Larissa Gommers van de Hulpverleningszone Rivierenland. Hierdoor moest de brandweer uiteindelijk niet ingrijpen. In de handelszaak was er wel heel wat rookhinder. Er moest worden geventileerd. De schade bleef beperkt. Er raakte ook niemand gewond. De Willebroekse hulpdiensten benadrukt aan zijn inwoners dat er bij het blussen van een brandende friteuse zeker geen water mag worden gebruikt. “En er bij voorkeur wordt geblust met een branddeken”, klonk het.