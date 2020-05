Fort van Breendonk heropent met nieuwe sitemanager: “Geheel moderner maken, met respect voor de geschiedenis”



Els Dalemans

30 mei 2020

17u52 2 Willebroek Het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk in Willebroek start na de coronacrisis weer op, met Herbart Beyers als nieuwe sitemanager. “In het Fort zelf is het nog rustig, achter de schermen vliegen we er stevig in. Ons doel is om de werking van het memoriaal moderner te maken, maar steeds met respect voor de bijzondere geschiedenis van dit monument.”

Het voormalige gevangenkamp Fort van Breendonk moest, net als alle andere musea, twee maanden lang de deuren gesloten houden. “We zijn intussen weer open, maar enkel voor individuele bezoekers. Zij moeten rekening houden met aangepaste openingsuren en een reeks veiligheidsmaatregelen. Omdat we nog geen groepen kunnen ontvangen, is het nu wel héél rustig in het Fort. En dat is wennen, want 2019 was met 106.000 bezoekers een absoluut topjaar”, zegt Beyers.

Hedendaagse look

“Het Fort heropenen was een bijzondere eerste opdracht als nieuwe sitemanager. Sinds 1 mei ben ik de opvolger van Dimitri Roden, die zich aan een andere uitdaging waagt. Als voormalig evenementencoördinator ken ik de site natuurlijk al door en door, en kon ik al heel wat toekomstplannen maken. We gaan snel werk maken van onze communicatie en uitstraling. Ik plan een nieuwe website, meer activiteit op sociale media en gepaste moderne outfits voor het personeel. De balie werd al aangepast, de inkom werd opgefrist… Met zulke kleine ingrepen kunnen we het Fort van Breendonk een dynamische en hedendaagse look geven.”

Nieuwe expo

“Natuurlijk mogen we de geschiedenis niet uit het oog verliezen. Daarom gaan we ook verder met de renovatie van de jodenbarakken. Die stonden op instorten, we hebben ze nog net op tijd kunnen redden. Over enkele maanden moet die klus geklaard zijn, zodat we er een nieuwe tentoonstelling in kunnen openen. Met ons gedreven team plannen we ook een hele reeks nieuwe activiteiten, om nog meer mensen te laten kennismaken met het Fort, maar we zullen nog even geduld moeten oefenen.”

Financiering

“Het zijn voor iedereen onzekere tijden, ook voor ons. Gelukkig maakt het Fort van Breendonk deel uit van het ‘War Heritage Institute’, we moeten ons dus geen zorgen maken om de financiering. Maar we hopen wel dat het snel terug drukker wordt. De scholen zullen we pas in het najaar weer over de vloer krijgen, al merken we dat velen nog afwachten om te boeken. Misschien mogen we tijdens de zomer wél meer bezoekers verwachten, nu vele Belgen een vakantie in eigen land plannen. Aan wie vlakbij woont en ons nog nooit eerder bezocht: het ideale moment is nú.”

www.fortvanbreendonk.be