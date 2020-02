Foorkramers voortaan gratis welkom in Willebroekse deelgemeenten Els Dalemans

17 februari 2020

16u02 6 Willebroek De gemeente Willebroek maakt verschillende kermissen in haar deelgemeenten gratis toegankelijk voor kermiskramers. Het doel is om de kermissen nieuw leven in te blazen.

Er vinden nog steeds enkele grote kermissen plaats in Willebroeck, maar deze zijn nu kleiner dan in het verleden. Daar wil de gemeente iets aan doen. “We laten foorkramers voortaan gratis toe in de deelgemeenten in de hoop om er zo hopelijk meer te lokken. Op die manier zal ook de interesse van het publiek weer groeien”, klinkt het. In Blaasveld worden de kermiskramen verwacht tijdens het verlengde weekend van 1, 2 en 3 mei en op zaterdag 19 en zondag 20 september. In Tisselt wordt er feest gevierd tijdens het eerste weekend na Sint-Jan, in 2020 is dit op zaterdag 27 en zondag 28 juni. Ook op zaterdag 5 en zondag 6 september zijn kermiskramen er welkom. In Heindonk vindt de jaarlijkse kermis dan weer plaats op zaterdag 12 en zondag 13 september.

Beleving in centrum

Ook in Willebroek-centrum zijn er nog 3 grote kermissen: de ‘Halfvastenfoor’ 3 weken voor Pasen, de ‘Augustusfoor’ en de ‘Jaarmarktfoor’ eind oktober. Deze blijven wel betalend, maar om ook hier meer volk te lokken denkt de gemeente aan een samenwerking met de handelaarsvereniging Willebroek Winkelhart. “Samen kunnen we vast leuke acties bedenken en zo voor nog meer beleving in het centrum zorgen.”

