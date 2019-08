Firma gestart met berging van in water gevallen container na aanvaring met brug Tim Van der Zeypen

14 augustus 2019

17u30 0 Willebroek In Willebroek zijn ze woensdagnamiddag gestart met het bergen van drie containers uit het zeekanaal Brussel-Schelde. De drie containers vielen dinsdagavond al in het water nadat een containerschip tegen de Boulevardbrug was gevaren. Tijdens de berging moest het scheepvaartverkeer niet worden stilgelegd, ook het verkeer liep geen hinder op.

De containers vielen dinsdagavond in het water. Een binnenschip komende vanuit Antwerpen was te hoog geladen en vaarde omstreeks 21.00 uur tegen de Boulevardbrug. De brug over het zeekanaal Brussel-Zeeschelde op de grens van Willebroek en Ruisbroek (Puurs). Zowel de lokale politie van Mechelen-Willebroek als de scheepvaartpolitie kwamen ter plaatse. Ook brandweerzone Rivierenland werd erbij gehaald.

Nadat de drie containers in het water waren gevallen, zonken er twee naar de boden van het zeekanaal. Een container kon net op tijd naar de kade worden getrokken door de brandweermannen en daar vastgemaakt met koorden. “Daarna hebben we de gezonken containers gelokaliseerd en opzij geduwd”, aldus de brandweerzone. “Op die manier zou het scheepvaartverkeer minimale hinder ondervinden.”

Berging

Alle drie containers bleken na controle leeg te zijn. “Hierdoor werd er ook geen milieuvervuiling vastgesteld”, licht politiewoordvoerder Dirk Van de Sande toe. “En was er geen gevaar voor de volksgezondheid.” Omdat de scheepvaart geen hinder ondervond, werd er met de berging gewacht tot vandaag. Hiervoor deed de Vlaamse Waterweg beroep op een waterbouwbedrijf uit Zwijndrecht. Zij stuurden een drijvend ponton met een metershoge hijskraan ter plaatse.

Omstreeks 14.30 arriveerde die aan de Boulevardbrug en begonnen arbeiders met het bergen van de eerste container. Het ging om de enige niet gezonken container. Voor de andere containers moest het bedrijf beroep doen op duikers. “Om de gezonken containers vast te kunnen maken aan de hijskraan”, legt Koen Roeyen van de Vlaamse Waterweg uit. “Eens alle containers waren geborgen, werden ze weggebracht naar de terreinen van een nabijgelegen bedrijf waar we de containers konden stockeren.”

Minimale snelheid

Momenteel zijn de arbeiders nog steeds ter plaatse voor de berging van de containers. Dit kan nog wel enkele uren in beslag nemen. Het scheepvaartverkeer moest tijdens de berging niet worden stilgelegd. Schepen mochten er langs maar aan een minimale snelheid.

Bij de aanvaring dinsdag liep niemand verwondingen op. De scheepvaartpolitie zal nu verder onderzoeken hoe het kwam dat de schipper tegen de brug is gevaren. Die werd na de aanvaring wel tijdelijk afgesloten voor het verkeer. “Om de brug te controleren maar na nazicht, bleek dat deze gelukkig geen structurele schade had opgelopen”, besluit Roeyen.