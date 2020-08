Fietsploeg ‘Fille For Mille’ verkoopt tapasschotels voor Kom op tegen Kanker: “Hopelijk rijden we volgend jaar wél de 1.000 kilometer” Els Dalemans

21 augustus 2020

14u40 1 Willebroek ‘Fille For Mille’, zo heet de groep sportieve vrienden uit Willebroek die nu al geld inzamelt voor een deelname aan de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker in 2021. “Het coronavirus maakt activiteiten organiseren moeilijker, daarom verkopen we zelfgemaakte tapasschotels en exclusieve biertjes”, zegt Filip De Doncker.

Filip De Doncker –‘de Fille’- reed in 2019 op zijn eentje de 1.000 kilometer en zamelde zo 5.000 euro in voor het goede doel. Een jaar laten besloten zijn vrienden De Doncker te helpen, door met ‘Fille For Mille’ een tweede ploeg in te schrijven.

Hemelvaartweekend

“Toen brak echter de coronacrisis uit, en de editie van 2020 viel in het water. Er kon enkel een virtuele 1.000 kilometer gereden worden, maar dat is lang niet hetzelfde als de échte vierdaagse met duizenden deelnemers tijdens het Hemelvaartweekend. Daarom kijken wij met ‘Fille For Mille’ al reikhalzend uit naar 2021.”

Alternatief

“Maar om te kunnen starten, hebben we wel weer 11.000 euro startgeld nodig. Onze traditionele eetdagen kunnen we - opnieuw omwille van de coronacrisis - evenwel niet organiseren. Ook over andere evenementen in Willebroek, waar we normaal gezien van de partij zijn, is nog geen duidelijkheid. Daarom gingen we op zoek naar een alternatief.”

Tapasschotels

“We verkopen nu zelfgemaakte tapasschotels via een take-away formule, zodat iedereen er veilig in de eigen ‘bubbel’ van kan genieten. Een bestelling plaatsen kan via onze webshop, wij leveren de schotels in het weekend van 19 en 20 september 2020.”

Exclusieve biertjes

“In november herhalen we ook onze succesvolle bierverkoop, waarbij we opnieuw drue exclusieve ‘Fille For Mille’-biertjes laten brouwen bij microbrouwerij Den Triest. Ook dit bier kan je aankopen via de webshop, zo heb je meteen een origineel kerstgeschenk. We hopen dat we eind 2020 toch nog zullen kunnen deelnemen aan enkele evenementen, zoals de Willebroekse kerstmarkt.”

Meer info via Facebook en Instagram: Fille For Mille – 1000 km KOTK.