Fietspaden in centrum verboden terrein voor speed pedelecs Els Dalemans

09 juli 2019

17u13 4 Willebroek Speed pedelecs mogen voortaan geen gebruik meer maken van de fietspaden in het centrum van Willebroek. Met die maatregel wil het gemeentebestuur het verkeer voor alle gebruikers veiliger maken. “Ideaal is dit niet, maar we wachten een aangepaste wetgeving af”, zegt mobiliteitsschepen Luc Spiessens (N-VA).

Het was sp.a-gemeenteraadslid Jeroen Van Santvoort die het voorstel lanceerde om speed pedelecs te verplichten in de bebouwde kom op de rijbaan te rijden. “Ook in Willebroek duiken alsmaar meer speed pedelecs op in het verkeer, dit zijn snelle elektrische fietsen waarmee je 45 kilometer per uur kunt halen. Op wegen waar maximum 50 km per uur of minder mag gereden worden, kiezen bestuurders van zo’n pedelec nu zelf of ze al dan niet op het fietspad rijden. Wij vrezen echter dat ze andere fietsers en voetgangers zo in gevaar kunnen brengen.”

Volgens schepen Spiessens is de oplossing niet zo eenvoudig. “De wegcode werd nog niet aangepast aan deze nieuwe categorie van voertuigen. Wel werden al adviezen geformuleerd, onder andere door Fietsberaad Vlaanderen. Deze organisatie spreekt over een ‘richtinggevende maximumsnelheid’ van 30 km/u op fietspaden binnen de bebouwde kom. Die maximumsnelheid zou dan ook voor speed pedelecs gelden, en de situatie voor andere fietsers en voetgangers meteen veiliger maken.”

“Maar de wegcode laat nu nog niet toe dit juridisch af te dwingen, de pedelec kan dus tot 45 km/u rijden waar men 50 km/u mag. Binnen een zone 30 moet een pedelec zich natuurlijk wél aan deze snelheidsbeperking houden. Wij bekeken de situatie specifiek voor onze gemeente, en op basis van de bestaande snelheidsregimes, de breedtes van onze fietspaden en meer kiezen we ervoor om de speed pedelecs grotendeels wel toe te laten op de bestaande fietspaden. De signalisatie langs onze fietspaden zal hiervoor ook aangepast worden.”

“Als we de speed pedelecs zouden verplichten om overal op de rijbaan te rijden, dan brengen we deze weggebruikers op hun beurt weer in een mogelijke gevaarlijke situatie omdat zij tussen het gemotoriseerd verkeer moeten rijden.”

“In het centrum van Willebroek -meerbepaald in de Dr. Persoonslaan en Oud-Strijdersstraat- kiezen we ervoor om speed pedelecs wél op de rijbaan te laten rijden. De kans op conflicten met andere weggebruikers is hier omwille van de drukte immers groter. De signalisatie zal worden aangepast, zodat het voor iedereen duidelijk is dat pedelecs hier niét toegelaten worden op de fietspaden.

Volgens onafhankelijk gemeenteraadslid Kevin Eeraerts moet het gemeentebestuur ook elders ingrijpen. “In deelgemeente Blaasveld ligt het fietspad pal naast een school. Daar kunnen pedelecs nu nog steeds voorbijscheuren aan 50km/u, dit is levensgevaarlijk.”

“We zullen in de toekomst bij de heraanleg van straten rekening houden met de aanwezigheid van deze speed pedelecs bij op onze nieuwe fietspaden. Maar een echte oplossing komt er pas als ook de wegcode wordt aangepast.”