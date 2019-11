Fietser vlucht na ongeval TVDZM

20 november 2019

13u30 0

Een fietser heeft in de Dorpstraat vluchtmisdrijf gepleegd. De fietser was betrokken bij een ongeval met een andere fietsster. Die raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is een 24-jarige vrouw. Zij liep lichte verwondingen op.