Fietser raakt lichtgewond bij verkeersongeval Els Dalemans

08 november 2019

Een fietser is lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval in Willebroek. De 27-jarige werd in de Overwinningsstraat aangereden door een personenwagen, en moest voor verzorging worden overgebracht naar het ziekenhuis.