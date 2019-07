Fietser (65) stabiel na ongelukkige val met elektrische plooifiets Tim Van der Zeypen

09 juli 2019

16u00 0 Willebroek De 65-jarige man uit willebroek die maandagavond ernstig gewond raakte bij een ongeval met zijn elektrische plooifiets in het centrum van Tisselt (Willebroek) is stabiel. Dat bevestigde het parket zopas. Een oorzaak is nog niet bekend maar mogelijks kwam hij ongelukkig ten val met zijn fiets.

Het ongeval gebeurde omstreeks 20.00 uur in de Rerum Noarvumlaan. De man werd er aangetroffen door een voorbijganger die de zestiger op de rijbaan zag liggen. Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse en dienden de eerste zorgen toe. De 65-jarige man werd vervolgens overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Jette. “Zijn toestand was lange tijd zorgwekkend maar is intussen stabiel zijn”, bevestigt woordvoerster Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

Geen getuigen

Na het ongeval startte de politie van Mechelen-Willebroek ook meteen een onderzoek op naar de juiste omstandigheden. Omdat er geen getuigen waren, werden alle piste open gehouden. Een daarvan was een ongeval met vluchtmisdrijf. Het parket werd dus ingelicht maar stuurde geen verkeersdeskundige ter plaatse. Agenten van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek voerden wel een buurtonderzoek uit. Dat zou nog niet veel resultaten hebben opgeleverd. Mensen die dus mogelijks toch iets hebben opgemerkt gisteravond, mogen steeds contact opnemen met de politie.

Slecht gevallen

Een ongeval met vluchtmisdrijf wordt momenteel wel meer en meer uitgesloten. Mogelijks heeft de zestiger de controle over zijn stuur verloren na het afbreken van een scharnier en is de man slecht neergekomen. “Toch blijft de oorzak van het ongeval nog steeds onbekend”, besluit parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. “Het fietskader is inderdaad gebroken maar voorlopig is het nog onduidelijk of dat door het ongeval komt of dat dit de oorzaak is van het ongeval.” De elektrische plooifiets werd wel door het parket in beslag genomen.

“Goede uitrusting”

Inmiddels reageerde ook Willebroeks burgemeester Eddy Bevers (N-VA) op het ongeluk. Hij hoopt niet enkel op een spoedig herstel van het slachtoffer maar wil ook andere fietsers waarschuwen. “Fietsen is goed, met gepaste uitrusting de baan op is beter. Opletten is altijd de regel in het verkeer”, besluit burgmeester Bevers. “Elektrisch fietsen is niet altijd zonder risico! Extra opletten is belangrijk. Draag altijd een helm en een geel hesje voor de zichtbaarheid maar blijf ook steeds uitkijken en opletten in het verkeer.”