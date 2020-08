Felle uitslaande brand vernielt garage Tim Van Der Zeypen

27 augustus 2020

12u05 0 Willebroek In de Vakbondstraat heeft het donderdagvoormiddag gebrand in een garage. De garage brandde volledig uit. Er raakte niemand gewond.

De brand ontstond rond 10.00 uur vanochtend. Bij aankomst ging het om een uitslaande brand. “Die woedde fel en hevig”, zegt brandweermajoor Jan De Borger. De pompiers kregen het vuur snel onder controle, maar de garage brandde volledig uit. “We konden wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar de omliggende garages”, gaat De Borger verder. Enkel een garage in de buurt liep lichte brandschade op. De garage is ingericht als bergruimte. Gewonden vielen er niet. De politie van Mechelen-Willebroek stelde een perimeter in. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er is een deskundige aangesteld om de brandoorzaak te onderzoeken.