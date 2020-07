FC Blaasveld zet zomerterras voor jong en oud: “Voor gezinsuitstapjes is er niet veel” Wannes Vansina

11 juli 2020

19u23 0 Willebroek Nog elk weekend van de zomer kan je met het ganse gezin terecht in de Broekstraat. FC Blaasveld bouwde er een zomerterras met speelruimte voor de kinderen.

Het zomerterras moet een centje opbrengen voor de clubkas en gezinnen een leuk uitje bieden. “De plaatselijke cafés zijn weer geopend, maar voor een familie-uitstap in de gemeente was er momenteel een zeer beperkt aanbod”, zegt Ben Peeters.

Terwijl kinderen de speelruimte met springkasteel uittesten, kunnen de ouders een cocktail drinken op het terras. “Drie jaar geleden hebben we dit nog eens gedaan om het feestweekend voor het 50-jarig bestaan te financieren, maar toen was het weer heel slecht. Hopelijk hebben we deze zomer meer geluk”, zegt Lennert Foqué, speler van de eerste ploeg.

Het terras is geopend op vrijdag van 16 tot 22 uur, zaterdag van 14 tot 22 uur en zondag van 14 tot 18 uur. Volgens de club verloopt alles perfect ‘corona proof’.